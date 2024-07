Tuttosport: “Si ritrova il Palermo extralarge”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo “extralarge”.

Un gruppo extralarge con un solo volto nuovo e tanti giocatori che probabilmente sono di passaggio. Parte da Coccaglio, in provincia di Brescia, la nuova stagione del Palermo: oggi il raduno, poi via ai test che precedono il ritiro in programma da domenica a Livigno. Saranno in 25 ai nastri partenza, poi il gruppo si ingrosserà con il ritorno dei tre nazionali (Lund, Nedelcearu e Diakité).

Dionisi all’inizio si troverà a lavorare con un organico folto, ma è chiaro che a Livigno sarà come un grand hotel, perché le porte girevoli del mercato annunciano arrivi (almeno 5-6) e partenze (tante). Unica novità di questo avvio di stagione è il difensore polacco Peda, che era stato prelevato a gennaio dalla Spal dove era stato lasciato a giocare. In gruppo oggi ci saranno anche cinque giocatori rientrati dai prestiti (Saric, Broh, Damiani, Corona e Fella; escluso solo Devetak). Il primo vero rinforzo che potrebbe arrivare a Livigno è, invece, Nikolaou, la trattativa con lo Spezia è in stato avanzato e presto dovrebbe esserci la fumata bianca.