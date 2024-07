Repubblica: “Il Palermo si ritrova oggi a Coccaglio. Tanti i giocatori dal futuro incerto”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul mercato del Palermo e il raduno di oggi a Coccaglio.

Il Palermo Calcio si raduna oggi a Coccaglio, in provincia di Brescia, per avvicinarsi al ritiro sulle Alpi a Livigno. La squadra inizierà ufficialmente la preparazione domenica prossima, ma si presenta come un cantiere aperto. Nella lista dei convocati per i tre giorni di test sono presenti tutti i giocatori della scorsa stagione, eccetto quelli in scadenza come Ivan Marconi, Doda, Marong, Kanuric e Devetak. Mancano anche Mancuso e Traoré, tornati ai rispettivi club di appartenenza.

Convocati e Assenti

Nuovi Arrivi: L’unico nuovo volto è Patryck Peda, che ha calcato per la prima volta il prato del “Barbera” dopo un anno di prestito alla Spal.

Giocatori in Rientro: Diakité si unirà alla squadra il 7 luglio, mentre i nazionali Lund e Nedelcearu si aggregheranno al termine dei rispettivi impegni internazionali.

Giocatori Sotto Esame: Diversi giocatori sono certi di non fare parte del progetto tecnico, come Fella e Broh, mentre altri come Buttaro, Damiani e Saric saranno valutati. La permanenza di Pigliacelli, Stulac, Lucioni e Di Mariano è ancora incerta.

Situazione del Mercato

Trattative in Corso: C’è un asse tra Spezia e Palermo per portare in Sicilia il difensore greco Nikolaou. Le trattative coinvolgono anche Aurelio e Soleri, che potrebbero lasciare il Palermo a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.

Operazioni in Uscita: Gian Marco Ferrari del Sassuolo sembra vicino alla Cremonese, che insiste anche per Vandeputte e tenta il capitano Matteo Brunori. De Sanctis ha affermato che Brunori è al centro del progetto, ma il suo futuro non è ancora certo.

Giocatori Sicuri: Tra le certezze della squadra ci sono Segre, che rinnoverà, Desplanches, Lund, Diakité, Di Francesco e Vasic. La coppia di difesa Lucioni-Ceccaroni potrebbe essere rivista, dato che entrambi i giocatori non hanno reso come previsto.

Preparativi e Ritiri

Il Palermo lavorerà sul campo del Centro di preparazione olimpica Aquagranda di Livigno fino al 20 luglio, con tre amichevoli in programma: il 13 luglio contro il Sondrio e altre due il 17 e il 20 luglio. Successivamente, il team si sposterà al City Football Academy di Manchester dal 23 luglio al 2 agosto, e il 3 agosto giocherà un’amichevole contro l’Oxford United, squadra di serie B inglese.

Dionisi dovrà affrontare numerose sfide per valutare rapidamente i giocatori e definire la squadra per la nuova stagione. Il mercato è ancora in movimento e ci sono molte trattative aperte che potrebbero influenzare significativamente la rosa del Palermo. Con la preparazione che inizia ufficialmente domenica, il club dovrà muoversi con decisione per garantire una stagione di successo