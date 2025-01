Tuttosport: “Pohjanpalo: scintille tra Venezia e Palermo”

C’è una notevole differenza tra domanda e offerta tra Venezia e Palermo per il centravanti Joel Pohjanpalo. Come riportato da Tuttosport, la clausola è fissata a 6 milioni di euro, i veneti sarebbero disposti a trattare partendo da 4, mentre i rosanero sono fermi a 3.

La volontà del giocatore gioca un ruolo cruciale: Pohjanpalo si trova benissimo a Venezia, tanto da aver scelto di vivere nel centro storico, muovendosi con i vaporetti e instaurando rapporti di amicizia con i gondolieri. Dopo aver segnato su rigore a Parma, ha esultato mostrando il suo desiderio di continuare a indossare la maglia veneziana. Tuttavia, a Palermo sarebbe pronto per lui un ricco contratto triennale.

Movimenti a Venezia e Sampdoria

Oltre a Pohjanpalo, il Venezia potrebbe cedere Giorgio Altare, difensore scarsamente utilizzato, sul quale la Sampdoria ha messo gli occhi. I blucerchiati, pronti ad accogliere il difensore Marco Curto (attualmente in prestito al Cesena), rischiano però di perdere il capitano Fabio Depaoli, corteggiato dal Pisa.

Tra gli obiettivi di Sampdoria e Palermo c’è anche Antonio Candela del Venezia. I rosanero, inoltre, guardano al difensore centrale del Verona, Giangiacomo Magnani, per rinforzare la retroguardia.

Altri sviluppi di mercato

La Salernitana è vicina al portiere Oliver Christensen della Fiorentina e continua a seguire Dario Saric del Palermo, valutando anche i centrocampisti Fannar Baldursson (Bologna) e Ronaldo Vieira (Sampdoria).

Nel frattempo, il Catanzaro stringe per Daniel Tonoli della Pergolettese, mentre il Modena è in trattative con l’Avellino per il portiere Leonardo Marson e l’esterno destro Alessio Tribuzzi. Potrebbe tornare in Italia anche il difensore Luka Bogdan, attualmente all’Nk Istra, che interessa al Cesena.

Tensione a Cosenza

Al Cosenza, il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato il -4 in classifica, lasciando i calabresi all’ultimo posto. Come evidenziato da Tuttosport, la piazza è in subbuglio, e il patron Eugenio Guarascio riflette sulla posizione del tecnico Massimiliano Alvini. I tifosi, nel frattempo, chiedono rinforzi, ma l’arrivo dell’attaccante svincolato Keita Baldè sembra complicarsi: il giocatore ha fatto sapere di essere in attesa di offerte più interessanti, dopo aver chiuso anticipatamente la stagione con il Sivasspor.