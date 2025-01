La Nuova Venezia: “Pohja, il Palermo fa sul serio”

In un articolo di Giuseppe Malaguti per La Nuova Venezia, si evidenzia che le negoziazioni per il trasferimento di Joel Pohjanpalo al Palermo sono in uno stato avanzato, con il Venezia che chiede il pagamento completo della clausola rescissoria di 6 milioni di euro, mentre il Palermo, supportato finanziariamente dal City Group, ha inizialmente offerto 3,5 milioni. La volontà del giocatore sarà decisiva nella trattativa, che mira a garantirgli un contratto triennale con un ingaggio superiore a quello attuale.

Venezia e Joel Pohjanpalo: cosa sta succedendo? Ormai è certo che c’è una trattativa in corso, anche abbastanza avanzata, per l’eventuale passaggio del bomber finlandese al Palermo. Intanto il prezzo del cartellino, ed è cosa nota, visto che c’è una clausola rescissoria, è di 6 milioni di euro, da lì non ci si scosta, ma il Palermo, essendo di proprietà del City Group, non avrebbe grossi problemi a trovare il modo di pagare interamente la somma.

Chiaramente la volontà del giocatore farà la differenza, con una scelta che sarà certamente concordata tra tutte le parti. Intanto la dirigenza rosanero ha fatto la prima offerta a quella arancioneroverde per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro. Il Venezia chiede sostanzialmente la cifra corrispondente a tutta la clausola per cedere il simbolo del popolo arancioneroverde e il proprio capitano. Il Palermo continua a lavorare per cercare l’intesa. Il club siciliano offrirebbe a Pohjanpalo un contratto triennale con un compenso superiore a quello che percepisce attualmente in laguna.

DECISIVO. Parliamo di un giocatore che in B è stato decisivo con gol e assist, ma che anche nella massima serie sta avendo un peso fondamentale. Infatti, nelle 19 partite di Serie A, il classe 1994, ha segnato 6 reti, tra cui il rigore che ha permesso al Venezia di conquistare un punto nell’ultima giornata contro il Parma al Tardini. Con Joel Pohjanpalo in rosa, il Palermo potrebbe tentare la rincorsa alla promozione con un grande bomber di categoria, non a caso il giocatore di Helsinki, a suon grandi prestazioni, ha fatto la differenza nella cadetteria della passata stagione. Non va dimenticato che lunedì pomeriggio al Penzo ci sarà una partita fondamentale per il Venezia di Di Francesco nel derby Veneto con il Verona ed è impensabile che, per questo appuntamento decisivo, non si sia definito ancora il “caso Pohjanpalo”, questo sia che rimanga o che lasci la laguna.