Il calciomercato di Serie B sta giungendo alla conclusione, tante le trattative che devono essere definite. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le operazioni di mercato del campionato cadetto. Prima Roberto Muzzi, poi Paolo Zanetti. Ma non Nicola Legrottaglie. L’ultima settimana del mercato invernale dei giocatori si è in realtà aperta con novità legate alle panchine, in un gennaio nel quale ben cinque società hanno cambiato guida tecnica. L’Empoli ha ufficializzato il secondo avvicendamento della stagione: prima Christian Bucchi, poi Muzzi, sollevato dall’incarico dopo il pareggio con il Chievo (sesta gara senza vittorie) e sostituito da Pasquale Marino, che oggi dirige il primo allenamento. Il primo rinforzo arriverà, in prestito da Firenze: è il centrocampista polacco Szymon Zurkowski. Ad Ascoli, invece, il sostituto di Zanetti non ha ancora un nome, per il momento la panchina è stata affidata al tecnico della Primavera, lo spagnolo Abascal. Le ipotesi sono Bepi Pillon e Alfredo Aglietti. Zanetti è stato esonerato dopo la sconfitta (la terza di fila) contro il Frosinone, curiosamente la squadra con cui i bianconeri hanno definito uno scambio importante in attacco: ad Ascoli va, in prestito, Marcello Trotta, mentre è a titolo definitivo il passaggio di Matteo Ardemagni a Frosinone. Ieri l’ex capitano dell’Ascoli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa con una lettera: «Con la società era stato concordato un rinnovo a inizio campionato – ha scritto Ardemagni – senza però che questo venisse portato a termine. A gennaio il presidente Pulcinelli, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto, mi ha detto che non c’é mai stata nessuna intenzione di rinnovo perché non ero in scadenza, ma che comunque un rinnovo non ci sarebbe mai stato data la mia età». Al 32enne ha risposto il patron Massimo Pulcinelli: «Non ho mai pensato di non rinnovare, semplicemente ho pensato la situazione Ardemagni potesse essere gestita più avanti… Non capisco perché e sinceramente il rinnovo chiesto con forza adesso mi è parso soltanto un pretesto per andarsene. La scadenza è giugno 2021, perché insistere ora?». Non cambia invece il Pescara: il debutto di Legrottaglie, con il successo 2-0 in casa del Pordenone, ha trasformato l’ex difensore di Juventus e Milan da traghettatore dopo l’uscita di Luciano Zauri a tecnico in piena regola. A confermarlo è stato il presidente Daniele Sebastiani, a Rete8: «Penso che continueremo con Legrottaglie». Il Chievo prende Francesco Renzetti, per la fascia sinistra. Al suo posto, la Cremonese si affida ad Alessandro Crescenzi: i lombardi hanno sorpassato in extremis il Livorno. In attacco, ai grigiorossi può arrivare Nicholas Pierini, che lascia il Cosenza. Oltre a Renzetti, dalla Cremonese esce anche Antonio Caracciolo, difensore diretto al Pisa. Accanto a un veterano come Caracciolo, i toscani pensano a un giovane come Marco Pompetti, di proprietà dell’Inter: la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Non lascia Cremona Daniel Ciofani, che pure era stato considerato sul mercato. Al contrario, suo fratello Matteo sta per cambiare squadra: il difensore lascia il Pescara per il Bari. A sostituirlo nel club abruzzese può essere Raffaele Pucino, dell’Ascoli. La Juve Stabia prende Francesco Di Mariano dal Venezia, che per sostituirlo pensa a Eric Lanini della Juventus U23. Il Trapani segue Moussa Sylla, ventenne attaccante del Monaco e prende dal Pescara il portiere Elhan Kastrati. L’albanese si trasferirà in Sicilia a titolo definitivo.. Il Perugia ingaggia fino al 2022 l’ex Palermo Slobodan Rajkovic, difensore serbo svincolato. Lo Spezia cede in prestito Delano Burgzorg, e sta per annunciare l’arrivo dell’esterno mancino Luigi Vitale, dal Verona potrebbe arrivare anche Antonio Di Gaudio.