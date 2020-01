»Oggi lanciamo questo progetto molto interessante, che ci vede protagonisti in un’ iniziativa che favorisce la socializzazione e il valore dello sport, questo è fortemente educativo per i giovani. Abbiamo vari appuntamenti, il 30 per il centro sportivo, ma oggi non è stato oggetto di discussione». Queste le parole dell’amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni dei giornalisti presenti a margine dell’evento “Presentazione del protocollo di intesa tra Palermo,Regione Siciliana e Ufficio Regionale Scolastico”.