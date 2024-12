Tuttosport: “L’ex Palermo Kraja torna a Pescara. Tutte le trattative del giorno in serie C”

Come riportato oggi da Tuttosport, il mercato invernale e i cambi in panchina stanno caratterizzando le ultime ore nei campionati di Serie C e Serie D.

Taranto, panchina ancora vacante

Dopo gli addii di Carmine Gautieri e Michele Cazzarò, il Taranto non ha trovato l’accordo con Francesco Passiatore. Tra i profili valutati spicca quello di Alessandro Oliva, ex allenatore di Pro Patria in Serie C e Verbania in Serie D. Oliva avrebbe già manifestato disponibilità, a patto di poter lavorare in condizioni adeguate per onorare i colori rossoblù.

Pescara, primo colpo in entrata

Gli abruzzesi ufficializzano l’arrivo del centrocampista albanese Erdis Kraja (24) dall’Atalanta. Kraja torna al Pescara dopo aver giocato 29 partite e segnato 1 gol nella stagione 2022/23. Lo scorso anno ha avuto una breve esperienza in Serie B con l’Ascoli.

Movimenti tra C e D

Team Altamura: Acquista il difensore Pasqualino Ortisi (22) dal Messina.

Pro Patria: Vicina allo svincolato esterno sinistro Luca Barlocco (29).

Lecco: Rinnova fino al 2026 con il difensore Matteo Battistini (30), già 99 presenze coi blucelesti. Interesse per il trequartista Igor Radrezza (31) della Spal, che a sua volta si rinforza con il centrocampista Hamza Haoudi (23) dal Frosinone.

Pontedera: In arrivo l’attaccante Pablo Vitali (22) dal Picerno.

Cerignola: Pronto a riabbracciare l’attaccante Ismail Achik (24), di rientro dal prestito all’Ascoli.

Lucchese: Rinnova fino a giugno con il centrocampista Robert Gucher (33) e richiama dal prestito al Catania l’attaccante Rocco Costantino (34), su cui ha messo gli occhi la Reggina, impegnata nella rincorsa alla promozione in Serie D.

Virtus Ciserano Bergamo: Dal 2 gennaio sarà guidata da Giovanni Mussa (52), reduce dalla rescissione con la Pergolettese.

Pro Palazzolo: Acquista in prestito dalla Giana l’attaccante Tommaso Spaviero (25).

Panchine in movimento:

Avezzano (Serie D): Dimissioni di Sandro Pochesci, rimpiazzato da Mirko Pagliarini, esonerato alla 4ª giornata.

Conclusione:

Il mercato invernale si conferma vivace soprattutto in Serie C e D, con club impegnati a rafforzare le rose e risolvere situazioni critiche in panchina. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, sia sul fronte delle trattative che sui cambi di guida tecnica.