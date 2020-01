L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Obiettivo reale Quintero per il Genoa, il fantasista colombiano in forza al River che Preziosi insegue da anni: a rallentare la trattativa è la richiesta degli argentini che sarebbero pronti a privarsi del giocatore solo di fronte ad una cessione definitiva mente i rossoblù puntano al prestito. Vicino al ritorno a Genova invece De Maio, al momento in forza all’Udinese, che andrebbe così a rinforzare la difesa e conosce già l’ambiente oltre ad aver lavorato con Nicola in passato. Non trova conferma invece l’interesse per il centrocampista portoghese Simao dell’Aek Atene mentre due dei giocatori in prestito, Omeonga e Asencio hanno trovato una nuova squadra. Omeonga torna ad Edimburgo dove vestirà di nuovo la maglia dell’Hibernian mentre Asencio va al Cosenza. Verso l’epilogo positivo il passaggio di Saponara al Lecce mentre è con gelata la trattativa per Castro del Cagliari e il riscatto di Pinamonti. Gumus infine è pronto a tornare in Turchia mentre Ghiglione potrebbe andare via subito (lo vogliono Atalanta e Milan). A proposito di Lecce, non ci sono solo l’operazione Saponara e quella con il Pescara per Machin (proprietà Parma): in porto anche la trattativa che riporterà in Italia, al club giallorosso, il centro

campista Acquah, ex granata, in uscita dal Yeni Malatyaspor. Il Verona tratta con l’Inter il prestito di Dimarco: chiusura a un passo, mentre Rrhamani andrà al Napoli a giugno (affare da 15 milioni) e resterà all’Hellas nei prossimi sei mesi. La Lazio deve rinforzare l’attacco: vicino Jallow dalla Salernitana, possibile Paloschi dalla Spal. Il Bologna dopo aver ufficializzato l’acquisto di Barrow si è visto proporre Nagatomo. La Spal ha chiesto Esposito all’Inter, ma Conte non vorrebbe lasciarlo partire, l’Atalanta nel frattempo ha riscattato Zapata dalla Samp (altri 17 milioni al club doriano). Salutato Pedro che rientra in patria al Flamengo (operazione che frutterà ai viola circa 16 milioni, 2 di prestito oneroso e 14 di riscatto, con una plusvalenza di 5) la Fiorentina continua a tenere aperta la pista Duncan a patto che scendano le richieste iniziali (20 milioni), non perde di vista Juan Jesus e Bonifazi, si defila dalle pretendenti per Caprari e sta trattando con l’Ascoli il prestito fino a giugno del giovane difensore Luca Ranieri. Nel club marchigiano gioca uno dei giocatori da tempo monitorati, l’attaccante Scamacca, il cui cartellino però è di proprietà del Sassuolo”.