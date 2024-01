L’edizione odierna di Tuttosport sì sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Mancava solo l’annuncio, ieri all’ora di cena è arrivato anche quello: il Como ha preso Strefezza dal Lecce, sarà il grande colpo del mercato di gennaio in Serie B. Con un attaccante di questo calibro, i lariani gettano definitivamente la maschera sulle ambizioni di serie A se non fossero state ancora sufficientemente chiare. Per il duo Fabregas-Roberts anche l’attaccante Fumagalli (dalla Giana Erminio), 12 gol e 1 assist in 21 partite quest’anno in serie C.

La vittoria nel derby col Brescia e il secondo posto in classifica hanno dato alla Cremonese ulteriore linfa e motivazione sul mercato: l’esterno d’attacco Caso resta l’obiettivo numero uno, con il Frosinone c’è l’accordo, al giocatore sono stati proposti due anni e mezzo di contratto. Se arrivasse Caso potrebbe partire Okereke, per il quale il club grigiorosso ha ricevuto un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 1.4 milioni di euro dai turchi dell’Hatayspor.

Il Bari, dopo aver definito per l’esterno del Modena Guiebre attualmente in Coppa d’Africa con il Burkina Faso, resta sull’ala Baez (Frosinone), la Ternana ha l’ok per il portiere del Burnley Denis Franchi, lo Spezia ha in pugno i centrocampisti del Pisa Nagy e Jureskin, fortemente voluti da D’Angelo, che li ha avuti sotto la torre pendente. Il difensore Mantovani si trasferisce dalla Ternana all’Ascoli, la formula con cui Manzari si trasferisce alla Feralpisalò dal Sassuolo, dopo aver iniziato la stagione con l’Ascoli, è il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

La Reggiana ha chiesto al Monza il difensore Bettella e al Bari l’attaccante Morachioli, in uscita dai pugliesi così come Aramu. Il Catanzaro resta vigile per rinforzarsi in attacco: Di Serio dell’Atalanta Under 23 e De Luca della Sampdoria sono due profili che piacciono a Vivarini, ma potrebbe anche concretizzarsi con il Vicenza lo scambio che porterebbe in Calabria Della Morte e in Veneto Brignola. C.T.