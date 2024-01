Corriere dello Sport: “Empoli: Niang e idea Gaetano. Le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla trattative del giorno in serie A.

Pantaleo Corvino ha chiesto e ottenuto uno sforzo da parte del Celtic. Il club scozzese è infatti disposto a coprire parte dell’ingaggio di Gustaf Johan Lagerbielke, difensore svedese considerato da sempre uno dei primissimi obiettivi del club giallorosso, e adesso atteso in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la formula del prestito e diritto di riscatto. E non finisce qui, perché il direttore dell’area tecnica dei pugliesi vorrebbe anche un centrocampista e tra i nomi sulla lista dei preferiti c’è sempre quello del francese Balthazar Pierret. I contatti vanno avanti da diverso tempo, il giocatore è già bloccato per giugno ma i giallorossi intendono anticiparne l’arrivo. Intanto, i pugliesi hanno salutato Gabriel Strefezza, neo calciatore del Como per circa 4 milioni di euro più bonus.

LOVATO AL TORINO. Torniamo a parlare dei difensori, che sono i veri protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato. Tra questi spicca Matteo Lovato, promesso sposo del Torino e oggi in città per le visite mediche e la firma del contratto con i granata. Il giocatore ha voluto mantenere la sua parola: ai dirigenti della società piemontese ha ribadito la sua intenzione di trasferirsi sotto la Mole nonostante il pressing dell’Udinese. Sostituirà David Zima, diretto allo Slavia Praga dopo lo stop con l’Amburgo, e ritroverà Ivan Juric: i due hanno lavorato insieme a Verona. Ieri il direttore sportivo Davide Vagnati ha fatto anche un nuovo tentativo per Rafa Mir chiedendo al giocatore una risposta in tempi rapidi. Dopo le offerte del Wolfsburg e del Trabzonspor, lo spagnolo si è preso infatti del tempo per riflettere.

Scatenato il Genoa. I rossoblù ieri hanno chiuso l’affare con il Marsiglia per Vitinha, duttile attaccante portoghese oggi in Italia per i test e la firma sul contratto. Nei dialoghi fra le due società è finito anche il cartellino di Ruslan Malinovskyi: secondo gli accordi, la cifra fissata per l’eventuale riscatto dell’attaccante portoghese è sui 25 milioni di euro mentre l’ucraino, in prestito al Genoa, verrà comprato subito dai liguri per 7 milioni.

L’Empoli aspetta novità sul fronte M’Baye Niang. La società toscana ha poi confermato il gradimento per Gianluca Gaetano, che potrebbe lasciare Napoli in questi giorni, ma anche l’intenzione di non intervenire in mezzo al campo. Di certo, il centrocampista poteva essere un’idea della Salernitana, che però ieri ha raggiunto un accordo con il Lorient per Jean-Victor Makengo. Per l’ex Udinese, pronto a rientrare in Serie A, si è registrato anche l’interesse di altre società italiane.

Pillole finali. Eldor Shomurodov cerca una squadra in questi ultimi giorni di calciomercato e, tra le varie possibilità, va seguita proprio quella che porta alla Salernitana. A Cagliari non è riuscito ad incidere e con un nuovo allenatore potrebbe riscattarsi in questa seconda parte di stagione. I sardi, intanto, non cambiano obiettivo: restano focalizzati sul centrocampista del Pisa Idrissa Touré. Infine è fallito il tentativo della Lazio per Jack Raymond Clarke, ala del Sunderlard, valutata oltre 20 milioni di euro. Resta in corsa Bryan Gil del Tottenham; Federico Bernardeschi spera sempre in una chiamata.