Tuttosport: “Il City ha scelto, Viana ds. Guardiola lascia a fine a stagione?”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Manchester City e il futuro di Guardiola.

Il Manchester City ha già individuato il successore di Txiki Begiristain. A partire dalla prossima stagione, sarà Hugo Viana a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dei campioni d’Inghilterra. Viana, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, si trasferirà a Manchester all’inizio del 2025, per affiancare Begiristain fino al termine della stagione, in un delicato passaggio di consegne, considerando la lunga permanenza del dirigente spagnolo al City.

Hugo Viana, 41 anni, con un passato da calciatore anche in Premier League, nel Newcastle, ha ottenuto ottimi risultati alla guida dello Sporting Lisbona, contribuendo alla vittoria di due titoli della Primeira Liga nei suoi sei anni alla guida della divisione sportiva del club. È noto soprattutto per la sua capacità di scoprire giovani talenti, molti dei quali, come Manuel Ugarte, Matheus Nunes, Nuno Mendes e Pedro Porro, sono stati ceduti a cifre considerevoli.

Uno dei suoi maggiori successi è stato convincere Rúben Amorim a lasciare il Braga e diventare allenatore dello Sporting, una scelta che ha portato numerosi successi, tra cui due Coppe del Portogallo, una Supercoppa e due titoli nazionali.

Con la questione del nuovo direttore sportivo ormai risolta, il Manchester City si trova ora ad affrontare un’altra sfida cruciale: il futuro di Pep Guardiola. Il contratto dell’allenatore catalano scadrà a giugno, e il club non ha ancora perso le speranze di convincerlo a rinnovare. Tuttavia, l’addio di Begiristain, a cui Guardiola è molto legato sia a livello professionale che personale, potrebbe influire sulla sua decisione di restare.