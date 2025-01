Tuttosport: “Folorunsho-Pablo Marì, doppio colpo viola. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il mercato di gennaio in Serie A si accende con trattative e colpi imminenti. Come riportato da Tuttosport, il Napoli e la Lazio sono protagonisti di un vero e proprio duello per Jacopo Fazzini dell’Empoli. I biancocelesti hanno già trovato un accordo con il centrocampista classe 2003 per un contratto fino al 2029, ma non hanno ancora raggiunto l’intesa con i toscani, che preferirebbero la proposta del Napoli grazie a un pagamento immediato anziché posticipato al 2026.

Intanto, sull’asse Napoli-Cagliari è vicino lo scambio di portieri tra Scuffet e Caprile, con quest’ultimo destinato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato tra 7 e 8 milioni. Sfuma invece il possibile scambio tra Lazio e Verona che avrebbe portato Mandas all’Hellas in cambio di Montipò, poiché il portiere greco ha rifiutato il trasferimento.

La Fiorentina si muove con decisione e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Valentini, è pronta a chiudere per Michael Folorunsho e Pablo Marì. Il centrocampista arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni, mentre il difensore approderà in Toscana a titolo definitivo con un contratto biennale. Sul fronte uscite, possibili partenze per Terracciano, Kayode (che piace a Parma, Como, Brentford e Brighton) e Ikoné, mentre Parisi, seguito dal Como, dovrebbe restare dopo il veto posto da Palladino.

Anche la Roma è molto attiva, soprattutto in uscita. Le Fee si avvicina al Betis Siviglia in prestito con diritto di riscatto, Zalewski interessa al Marsiglia, Hermoso è seguito dal Fenerbahce e Shomurodov ha richieste da Venezia, Empoli e Cagliari. In entrata, i giallorossi seguono Sildillia del Friburgo per rinforzare la difesa.

Il Lecce, invece, punta a rinforzarsi con Hysaj della Lazio e tenta l’assalto a Hoxha della Dinamo Zagabria. Genoa ed Empoli sono in corsa per Gennaro Borrelli del Brescia, mentre il Como è vicino a chiudere per Diao dal Betis per circa 12 milioni. Parallelamente, il club lariano sta valutando diverse uscite, tra cui Verdi, Baselli e Cerri, che potrebbero lasciare nelle prossime settimane.

Infine, l’Atalanta valuta le cessioni di Godfrey e Sulemana, poco impiegati da Gasperini, mentre il Bologna prova a bloccare Bertola dello Spezia, lasciandolo in Liguria fino a giugno. Il Venezia attende la firma di Zerbin dal Napoli e stringe per Maggiore della Salernitana, mentre il Monza ha ufficializzato l’arrivo di Akpa Akpro dalla Lazio.