Tuttosport: “Rivoluzione Samp, Cerri e Petagna”

La Sampdoria si prepara a un mercato di gennaio all’insegna della rivoluzione. Come riportato da Tuttosport, la priorità del club blucerchiato è sfoltire la rosa per favorire nuovi innesti e alleggerire un organico attualmente composto da 31 giocatori, ben oltre i 24 richiesti dal tecnico Leonardo Semplici per una gestione più snella ed efficace, oltre che per ridurre un monte ingaggi di circa 25 milioni, considerato troppo alto per la Serie B.

Uscite in programma

Tra i nomi in partenza c’è Fabio Borini, eroe del derby di Coppa Italia contro il Genoa ma poco utilizzato nel resto della stagione. Su di lui c’è l’interesse del Verona. La Gumina potrebbe trasferirsi al Bari, mentre il portiere Silvestri piace al Cagliari. Anche Kasami e Barreca sono in bilico e potrebbero lasciare il club, seguendo le orme di Verre, Conti e Askilidsen, che avevano rescisso la scorsa estate.

Queste operazioni in uscita stanno temporaneamente rallentando il mercato in entrata, ma la Samp punta comunque a chiudere almeno un paio di acquisti entro la ripresa del campionato, fissata per il 12 gennaio contro il Brescia.

Difesa da rinforzare

La priorità è il reparto arretrato, falcidiato dagli infortuni di Bereszynski, Romagnoli e Ferrari. Saltato l’obiettivo Caldirola, che si è accasato al Venezia, restano calde le piste che portano a Folino della Juve Stabia e Barba del Como. Entrambi sono stati già allenati dal ds Accardi ai tempi dell’Empoli, fattore che potrebbe agevolare le trattative.

Attacco: obiettivo centravanti di peso

In avanti, la Sampdoria è alla ricerca di un centravanti strutturato da affiancare a Coda e Tutino. I nomi sul tavolo sono Cerri del Como e Petagna del Monza. I buoni rapporti tra Accardi e il club lariano, consolidati dalla cessione di Audero e dagli arrivi di Ghidotti, Bellemo e Ioannou, potrebbero facilitare l’arrivo di Cerri. Petagna, invece, è un profilo gradito a Semplici, che lo ha già allenato ai tempi della Spal.

Centrocampo e casi da risolvere

A centrocampo, sembra essersi raffreddata la pista che porta a Valoti del Monza, mentre non trova conferma l’ipotesi di un ritorno di Linetty dal Torino.

Riflettori puntati su Pedrola, considerato uno dei talenti più promettenti della rosa ma ancora lontano dalla condizione ottimale dopo un lungo infortunio. La società valuta l’ipotesi di un prestito in Spagna per consentirgli di ritrovare continuità e minutaggio senza disperdere il suo potenziale.