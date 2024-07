Tuttosport: “Curto al Cesena. Dalmonte-Salerno. Le trattative del giorno in Serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Un difensore che può rilanciarsi al meglio. Marco Curto, 25 anni, 62 presenze e 2 gol in B, passa dal Como al Cesena. Dopo aver dato il meglio di sé nel Sudtirol e un’annata interlocutoria coi lariani, ha la possibilità di rilanciarsi sotto la guida di Mignani, che fu un buon difensore e ora è allenatore dei romagnoli. Salernitana: in arrivo l’ala Nicola Dalmonte, 26 anni, con un contratto fino al 2026. Ha una vasta esperienza in B (114 gare, 14 gol e 18 assist) ma non vi gioca da 3 anni, da quando fu acquistato dal Vicenza.

Un talento fuori dal normale potrebbe essere già del Cittadella. Si tratta di Ismail Achik, marocchino 23enne, ala trequartista, che il Bari ha scovato in C nella vicina Cerignola, giunto nell’estate del 2023, su cui aveva scommesso il ds Ciro Polito. I suoi numeri non dicono quale talento sia: nella passata stagione, nella disgraziata annata vissuta dal Bari, ha messo insieme 22 spezzoni di partita e 1 gol. Sembrano i numeri di un talento debuttante in B senza particolare estro. E invece Achik è un potenziale grande fantasista, sulla scia della grande crescita del calcio marocchino, semifinalista agli ultimi Mondiali. I 4 allenatori che si sono avvicendati nella passata stagione del Bari non gli hanno dato abbastanza fiducia, ma i galletti rischiavano seriamente la C e non ci si salva coi ragazzini. Il contatto fra Cittadella e Bari c’è stato, si attendono sviluppi.

Cittadella potrebbe cedere al Catanzaro il centravanti Filippo Pittarello, 27 anni, nella passata annata 35 gare, 6 gol e 3 assist, 28 anni il 29 ottobre, che dovrebbe aver sorpassato lo Spezia. Il Bari, nel frattempo, lavora per il portiere serbo Boris Radunovic, 28 anni, 14 presenze in A e 120 in B, proprietà Cagliari. I pugliesi avrebbero offerto di più ma prima dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Oggi potrebbe esserci una svolta, ma c’è pure il Pisa che per la porta guarda anche al portiere Adrian Semper del Como, 26 anni, 120 gare in B e 7 in A, e Horatiu Moldovan dell’Atletico Madrid. Il Bari sarebbe vicino al centravanti Andrija Novakovich, 28 anni il 21 settembre, statunitense di origini serbe, 174 gare in B, con 26 gol e 22 assist, nel 2024/25 al Lecco, proprietà Venezia.

Cosenza: forte interesse per il centrocampista greco Christos Kourfalidis, 22 anni l’11 novembre, ex Feralpisalò, 52 gare, 5 gol e 4 assist in B. Reggiana: interessa il mediano Luca Fiordilino, 27 anni, proprietà Venezia, nel 2023/24 in prestito alla Feralpisalò, 172 gare, 4 gol in B. Ufficiale: il Modena deposita il contratto del difensore franco-congolese Gady Beyuku Bowutankoyi, classe 2005, dopo sei mesi con la Primavera della Triestina. Sarà inizialmente aggregato alla Primavera gialloblù.