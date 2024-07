Gazzetta di Massa Carrara: “Carrarese, nella lista del ds Pasciuti anche Verre e Nestorovski”

Il direttore sportivo della Carrarese, Iacopo Pasciuti, ha recentemente dichiarato in una conferenza stampa dedicata al calciomercato: «Abbiamo una lista di una trentina di calciatori che stiamo attenzionando, perché la nostra intenzione è di aggiungere altri tre o quattro elementi di spessore per completare la rosa». Tra i nomi attenzionati figurano Roberto Inglese, Cosimo Patierno, Alessandro Arena, Kallon Yaya, Pablo Rodríguez Delgado e Kaleb Jimenez.

Nomi che Fanno Sognare

Alcuni profili nella lista fanno sognare i tifosi. Ecco un approfondimento sui cinque giocatori svincolati che potrebbero rinforzare la squadra:

Miguel Veloso (classe 1986): Centrocampista che ha giocato con Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting Lisbona e ha collezionato cinquantasei presenze con la nazionale del Portogallo. La sua esperienza e qualità potrebbero essere un grande valore aggiunto.

Nicola Murru (classe 1994): Ex difensore della Sampdoria, è un mancino capace di disimpegnarsi sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Piace molto all’Udinese, ma potrebbe essere un colpo interessante per la Carrarese.

Artur Ioniță (classe 1990): Calciatore moldavo con passaporto rumeno, ex Pisa e nazionale moldavo. Eletto calciatore moldavo dell’anno nel 2014 e nel 2019, è un centrocampista centrale con una naturale predisposizione all’interdizione.

Valerio Verre (classe 1994): Centrocampista ambidestro, ottimo tiratore dalla distanza ed esecutore di calci piazzati. Possiede inoltre una buona abilità negli inserimenti senza palla, rendendolo un giocatore versatile e pericoloso in attacco.

Ilija Nestorovski (classe 1990): Attaccante della nazionale macedone, forte fisicamente e nel gioco aereo. Possiede ottime doti atletiche e acrobatiche, capace di realizzare gol da opportunista.

Attualmente, i cinque giocatori menzionati sono svincolati e alla ricerca di una nuova squadra. La dirigenza della Carrarese sta valutando attentamente ogni opportunità e, se le condizioni economiche lo permetteranno, non si tirerà indietro nel cercare di assicurarsi alcuni di questi talenti per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione.