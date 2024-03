Tuttosport: “Borrelli: è nata una stella. Palermo, altro naufragio”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla sconfitta del Palermo contro il Brescia.

Il Brescia irrompe di prepotenza nella lotta playoff. L’obiettivo salvezza è ormai raggiunto (è a 2 punti dai 40 con cui nel 2023 giocò i playout) e per qualche ora gli uomini di Maran si issano da soli al 7° posto. Per il Palermo è crisi nera. Dopo il 3-2 interno nell’infrasettimanale con la Ternana, nuova batosta. A fi ne gara i tifosi hanno chiamato la squadra sotto il settore ospiti ad urlare: “Meritiamo di più”.

Sotto dopo soli 30” per un meraviglioso gol di tacco di Borrelli, su assist di Dickmann, ma con l’azione iniziata da un irrefrenabile Bianchi (e così è stato per tutta la partita), il Palermo era riuscito a ribaltarla in 9’: rigore di Brunori (ingenuità di Besaggio su Di Mariano) e rete di Di Francesco con leggera deviazione di Dickmann. Con la partita in mano, la squadra di Corini anzichè sentirsi in fi ducia, è andata in tilt ed è bastato un pallone alto di Besaggio per Bianchi sul quale Lund e Marconi sono andati in autoscontro.

Il fallo di quest’ultimo, in un primo tempo giudicato da rigore da Rutella, ma trasformato in punizione dal limite dal Var, ha lasciato i siciliani con l’uomo in meno. Il Brescia l’ha ripresa con un gran gol di Paghera (sotto la maglia una scritta per la madre che combatte una partita diffi cile) e l’ha vinta con un altro gol di Borrelli (bravissimo a prendere posizione su cross di Jallow) e un’autorete di Nedelcearu su tiro di Bisoli. Maran: «Avevo avuto delle percezioni che i ragazzi potessero fare una prestazione così. Sono contento, se lo meritano». Corini torna sull’espulsione: «Paradossalmente era meglio fosse stato rigore e non rosso. Eravamo in partita poi tutto è cambiato e dopo aver subito il 2-2 non siamo riusciti a tenere botta».