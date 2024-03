Repubblica: “Palermo Corini alza bandiera bianca: «Non siamo da secondo posto»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo sconfitto a Brescia e sulle parole di Corini.

«Non siamo da secondo posto, perché le due partite decisive, oggi con il Brescia e prima con la Ternana,

non sono state fatte bene e non hanno prodotto il risultato». Alla fine della batosta di Brescia, Eugenio Corini non ha usato giri di parole e ha ridimensionato un Palermo sempre più lontano dalla vetta della classifica.

«C’è grande rammarico — ha detto il tecnico rosanero — dopo l’inizio shock avevamo trovato subito il pareggio e il vantaggio, ma tutto si è complicato con l’espulsione e il grande gol di Paghera. È indubbiamente un momento difficile e delicato. Le ultime due partite certificano che facciamo degli errori che ci penalizzano e che paghiamo, perché dentro la partita riusciamo a fare delle cose positive, però poi tutto viene compromesso».

E sulla difesa ha detto: «È oggettivamente difficile vincere se prendi 3 o 4 gol. Fino a tre partite fa avevamo trovato un buon equilibrio, poi le due sconfitte ci hanno allontanato in classifica». Corini ha anche commentato l’ampio turnover dell’inizio che in formazione lo aveva portato a schierare dal primo minuto Graves, Di Francesco, Coulibaly, Henderson e Marconi, poi espulso a metà primo tempo: «Avevo visto alcuni ragazzi stanchi e preferito fare qualche variazione — ha spiegato il tecnico — Henderson stava giocando bene e l’ho dovuto sostituire per ragioni tattiche dopo l’espulsione. Nel secondo tempo ho inserito Mancuso perché avevo bisogno di qualcuno per attaccare la profondità.