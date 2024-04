Dopo i disordini dello scorso 17 marzo in Turchia, al termine del match tra Trabzonspor e Fenerbahce, è arrivata la decisione della giustizia sportiva della Federcalcio turca: sei giornate da giocare a porte chiuse e una multa di 87.000 euro.

Inoltre, Jayden Oosterwolde e Irfan Can Egribayat, difensore e portiere del Fenerbahce, sono stati squalificati per due giornate per colpito dei tifosi.