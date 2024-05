Tu non te ne vai assolutamente: De Rossi glielo dice in faccia | Tolto immediatamente dal mercato

De Rossi interviene e toglie il suo pupillo dal mercato. L’allenatore della Roma si prende la responsabilità: vuole dargli fiducia.

La Roma ripartirà dall’Europa League, e da Daniele De Rossi. L’Atalanta con la pancia piena e la mente sgombra, ha archiviato il campionato al terzo posto – gara contro la Fiorentina permettendo – e ha così infranto il sogno dei giallorossi di accedere alla Champions League con il sesto posto che sarebbe stato storico per la nostra Serie A.

Ma l’ambiente a Trigoria non è certo depresso, nonostante le cocenti delusioni del finale di stagione. Tutt’altro, c’è grande affiatamento attorno al nuovo tecnico, fiducia e anche curiosità. Se DDR riuscirà a ripetere la straordinaria media punti anche il prossimo anno però, questo dipenderà tanto dal mercato.

Una rosa, quella giallorossa, che necessita di grandi rivoluzioni e fatta ancora da troppi giocatori con il punto interrogativo sul loro futuro prossimo. De Rossi intanto avrebbe in mente una lista degli incedibili, che potrebbero essere tolti dal mercato per ripartire proprio da uno zoccolo duro scelto dall’allenatore.

De Rossi e i suoi fedelissimi per ripartire

Ghisoldi dovrà mettersi al lavoro in queste settimane per capire su chi puntare per la prossima stagione. La situazione in casa Roma è piuttosto complessa, considerando i tanti prestiti e i giocatori che non verranno riscattati, i tanti bocciati dalla gestione Mourinho e la necessità, quella sempre presente prima di ogni nuova stagione, di tentare di rinforzare la squadra.

Se altri big della squadra rimangono ancora con il punto interrogativo, tra clausole e riscatti alti, stiamo parlando evidentemente di Dybala e Lukaku, c’è anche uno zoccolo duro nella testa di De Rossi che non lascerà la Capitale, ma i suoi desideri dovranno essere sovrapponibili alle visioni di mercato di Ghisolfi.

Roma, gli incedibili di De Rossi

Secondo quanto trapelato in queste ore, sarebbero circa sei gli incedibili di De Rossi. Da Mancini a Pellegrini, rispettivamente capitano e vicecapitano, fino a Svilar, sorpresa di questo campionato e il ritrovato Paredes. Ma anche El Shaarawy che non hai mai tradito nelle sue prestazioni e Cristante. Anche Angelino dovrebbe rimanere, anche se davanti a un’offerta potrebbe essere ceduto.

De Rossi al termine della stagione aveva detto alla stampa: “Ho una lista di incedibili in testa, ma non ve la dico“. Il tecnico però dovrà confessarsi con Ghisolfi, nuovo ds, e insieme iniziare a stilare una serie di nuovi acquisti per dare forma alla Roma del 2025.