Tu in Nazionale non vieni più! Shock in casa Inter: tagliato per sempre

Un calciatore interista è ormai sempre più ai margini del progetto della nazionale, con il ct che ha deciso di non convocarlo mai più.

La pausa nazionale è un momento di grande gioia per alcuni calciatori. Questi infatti, nonostante la fatica per le tante partite giocate, sono ben felici di rappresentare il proprio paese dal punto di vista calcistico. La chiamata della selezione di appartenenza è sempre motivo d’orgoglio, e di conseguenza durante la sosta tanti giocatori sono felicissimi e realizzano il proprio sogno.

Allo stesso tempo però ce ne sono alcuni che invece rimangono delusi per le mancate convocazioni. Nonostante questi abbiano fatto particolarmente bene, oppure siano sempre nel giro dei convocati, può capitare che vengano esclusi dalle chiamate dei commissari tecnici.

Una cosa del genere è accaduta ultimamente ad un calciatore dell’Inter, il quale però sembra ormai essere stato tagliato fuori una volta per tutte dalla lista dei convocati. Si tratta di un vero e proprio shock per lui e per tutto l’ambiente nerazzurro, che non si aspettava questa repentina e definitiva esclusione.

Ecco il calciatore nerazzurro escluso

La sosta che si sta avviando ormai alla conclusione è stata la seconda consecutiva che ha visto Benjamin Pavard escluso dall’elenco dei convocati della Francia. Il calciatore fino a qualche tempo fa era uno dei perni dei transalpini, prima di venir fatto fuori dal commissario tecnico Didier Deschamps.

In realtà i primi campanelli d’allarme risalgono ad Euro 2024, quando il difensore nerazzurro, nonostante facesse parte della rosa dei Galletti, non ha collezionato nemmeno un minuto. Una scelta tattica probabilmente quella effettuata dal mister, che però a quanto pare ha ragioni più precise in merito a questa decisione.

Pavard out: c’è una ragione specifica

Le motivazioni di queste ultime esclusioni di Pavard dai convocati hanno come detto una ragione ben diversa. Nel dettaglio, stando a quanto riportato di recente da ‘Il Corriere dello Sport’, il calciatore transalpino non vorrebbe più agire come terzino destro, bensì essere schierato solamente come centrale.

Una scelta che non è piaciuta affatto a Didier Deschamps, il quale si era affidato all’ex Bayern Monaco sempre in quel ruolo. Di conseguenza, vista anche la grande abbondanza che c’è in Francia al centro della retroguardia, Pavard sembra adesso fuori dai piani del ct. Chissà se nelle prossime occasioni riuscirà ad ottenere una nuova chiamata e a ritagliarsi lo spazio tanto desiderato.