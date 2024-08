Tu e tu, vi abbiamo messi in vendita | Clamoroso Roma: De Rossi e Ghisolfi li vendono entro fine agosto

De Rossi d’accordo con Ghisolfi per la doppia cessione. Due addii pesanti ma necessari in casa Roma entro agosto.

Una delle più attive squadre della Serie A, se non la prima, in ambito calciomercato. La Roma è ripartita dopo Pinto alla grande con Ghisolfi, consegnando non solo alla piazza un allenatore apprezzato e competente, ma anche una rosa completa, con colpi mirati e che hanno già entusiasmato l’ambiente.

I Friedkin hanno voluto dare ancora una volta una scossa all’estate giallorossa, con l’ennesima rivoluzione tecnica che questa volta potrebbe essere finalmente quella decisiva. Rimangono però, nonostante le ottime operazioni in entrata, da piazzare alcune uscite.

I giocatori “scontenti” a Trigoria non mancano, ma anche gli esuberi. Una rosa molto ampia che necessita di alcuni tagli, soprattutto in chiave futura. Adesso se la Roma vuole continuare a investire infatti, alcune cessioni sono più che necessarie, e dai piani alti della sede romanista si pensa a un doppio colpo in uscita. Un duo che ha segnato il bello e il cattivo tempo degli ultimi anni della Lupa.

Roma, i sacrificabili

Ed ecco che si arriva ai cosiddetti “sacrificabili“, neologismo usato allo sfinimento in queste lunghe giornate di calciomercato estivo, solito a indicare i calciatori potenzialmente in partenza, di cui l’allenatore e la società potrebbero fare a meno. Tra i tanti che stanno per dire addio perché fuori dal progetto, ci sono due giocatori su tutti che la Roma potrebbe salutare, seppur a malincuore.

Stiamo parlando di Dybala e Paredes, una coppia di argentini molto importante per De Rossi lo scorso anno, ma che avrebbero finito gli stimoli. Dybala infatti è vicino all’Arabia, mentre per il centrocampista potrebbe essere l’ultima occasione di monetizzare da una sua cessione. Ecco i possibili scenari della coppia campione del mondo in Qatar nel 2022.

Dybala e Paredes: addio a due campioni del mondo

Compagni di avventure ma anche di sventure. Dybala e Paredes, argentini campioni del mondo, con la maglia della Roma e della selecion hanno condiviso gioie e dolori. Vittorie epiche come quella del Qatar, sconfitte pesanti come quelle contro il Siviglia.

I due adesso però stanno creando qualche problema alla società, e l’unità di intenti della scorsa stagione sembra essere ormai un lontano ricordo. Entrambi potrebbero essere ceduti, per motivazioni diverse, tra contratti troppo alti a livello di ingaggi – per Dybala che potrebbe arrivare anche a 7 milioni a stagione – e un rendimento quello di Paredes che non convince al 100% considerando anche la carta di identità. Per fare spazio ad altri colpi insomma, i due campioni del mondo potrebbero salutare Trigoria e finire nella lista dei cosiddetti “sacrificabili”.