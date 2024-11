Tu e tu, andate in panchina: Berrettini non può crederci | Esplode il caso in Coppa Davis

L’avventura in Coppa Davis dell’Italia prende il via con una clamorosa doppia esclusione: Berrettini sorpreso, ma Volandri ha deciso.

Scenderà in campo contro l’Argentina nei quarti di finale di Coppa Davis l’Italia di Filippo Volandri, con il chiaro intento di difendere il titolo conquistato un anno fa da Jannik Sinner e compagni. Un successo atteso per anni, dopo l’unica affermazione azzurra nella competizione, risalente al 1976 (trionfo in Cile di Adriano Panatta e soci, ndr).

Adesso, in queste nuove Finals, i nostri alfieri del tennis hanno l’occasione di mettere a segno uno storico bis, trattenendo ancora per dodici mesi l'”Insalatiera” nel Belpaese. Un’impresa che sembra alla portata, complice la presenza in squadra del numero uno del ranking mondiale, Jannik Sinner, che ha appena cannibalizzato le ATP Finals di Torino senza concedere nemmeno un set ai suoi avversari.

Non solo l’altoatesino, però: l’Italia si presenta ai nastri di partenza della fase finale della Coppa Davis con la miglior rosa possibile sulla carta, dunque al massimo delle sue chance di vittoria. Lo sa bene Volandri, che non intende sprecare una simile occasione e sta già pianificando la strategia perfetta per condurre la nostra selezione al trionfo.

A tal proposito, sta emergendo una decisione che ha colto di sorpresa appassionati e addetti ai lavori, in quanto totalmente inaspettata e impronosticabile. Due dei massimi esponenti del nostro tennis rischiano di finire in panchina e lo stesso Matteo Berrettini sarebbe rimasto pietrificato di fronte a questa scelta.

Doppia esclusione per l’Italia in Coppa Davis: la scelta di Berrettini spiazza tutti

Per la prima volta nella storia della Nazionale italiana, il responsabile del team azzurro ha avuto il privilegio di convocare in contemporanea Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Sembra un paradosso, ma non era mai stato possibile prima d’ora, a causa di infortuni e stop che avevano impedito il verificarsi di tale casistica.

In molti pensano che saranno proprio Sinner e Berrettini i due singolaristi titolari dell’Italia, ma potrebbe clamorosamente non essere così. Alle loro spalle si fa strada Lorenzo Musetti, apparso in leggero calo nelle ultime uscite, ma protagonista di una stagione assolutamente soddisfacente sotto il profilo dei risultati.

Berrettini e Sinner entrambi titolari in Coppa Davis? Potrebbe non essere così

Detto che il doppio sarà affidato all’affiatata coppia Bolelli-Vavassori, i due posti da singolaristi sono in bilico. Uno di essi, al 99,9%, andrà a Sinner. L’altro, invece, vede il ballottaggio fra Berrettini e Musetti, con quest’ultimo che nel 2024 ha conquistato uno strepitoso bronzo olimpico in quel di Parigi.

Per il toscano, inoltre, aver saltato il Masters 1000 di Parigi-Bercy potrebbe avere un peso specifico nella decisione finale di Volandri, il quale è ora chiamato a riflettere e a ponderare…