Tu e tu: a gennaio trovatevi una squadra, andate via gratis | Ibrahimovic li caccia da Milanello

Il dirigente svedese ha messo ormai alla porta due calciatori rossoneri, pronti a lasciare a zero Milanello nel mercato di gennaio.

Il Milan sta vivendo una stagione piuttosto altalenante. I risultati non sono molto negativi, ma a preoccupare la società c’è la mancanza di continuità. La squadra però continua a lavorare agli ordini di Paulo Fonseca, e la speranza di tifosi e addetti ai lavori è che questa situazione possa svoltare quanto prima, e che il Diavolo rientri in corsa per la conquista dello scudetto e non solo.

Detto ciò è chiaro che per migliorare il lavoro del tecnico lusitano il club sette volte campione d’Europa vuole tornare sul mercato. Già a gennaio infatti è possibile che arrivi qualche forza fresca a disposizione del mister, in modo da poter giocare una seconda parte di stagione di alto livello.

Allo stesso modo però i rossoneri si muovono anche sul fronte cessioni. Non sono pochi infatti i calciatori fuori dal progetto, i quali dovranno trovarsi una nuova sistemazione quanto prima. E due di questi sono stati praticamente messi alla porta da Zlatan Ibrahimovic, che li ha cacciati da Milanello e ha deciso di mandarli via gratuitamente.

Due addii già decisi in casa milanista

In casa rossonera sono principalmente due i giocatori che non rientrano tra i piani né della società e né del mister portoghese. Uno di questi è sicuramente Divock Origi. Il centravanti ex Liverpool è stato scaricato dal club, che lo ha mandato ad allenarsi con il Milan Futuro.

Nemmeno in Serie C però il belga è riuscito a giocare. Di conseguenza a gennaio il Diavolo proverà a tutti i costi a spedirlo da qualche altra parte, ed è disposto anche a liberarlo gratuitamente, senza ricevere nemmeno un euro in cambio dal suo addio. Stesso destino che potrebbe dunque toccare ad un altro componente della rosa milanista.

Destini incrociati per i due calciatori

Il percorso fatto da Origi, mandato in Serie C e finito fuori dai piani milanisti, è toccato anche a Ballo Toure, terzino sinistro da tempo sul mercato.

Anche in questo caso il Milan è pronto a sciogliere il contratto pur di vederlo andar via e liberarsi del suo stipendio. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.