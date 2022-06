La Triestina ha chiesto attraverso una lettera scritta dal presidente del Centro Coordinamento, Sergio Marassi, una derogaspeciale per l’iscrizione al prossimo campionato. Tutto nasce dalle difficoltà di gestione in seguito alla tragica morte del presidente Biasin (in foto), scomparso lo scorso 16 maggio.

Ecco il testo della lettera:

“Le pratiche successorie, pur prontamente iniziate, non consentono al momento l’acquisizione agli eredi, vedova e quattro figli, del di lui ingente patrimonio. La scadenza del prossimo 22 giugno appare una tagliola difficilmente evitabile. Facciamo altresì presente la estrema puntualità osservata dalla Società sportiva da noi supportata in questi 6 anni di presidenza Biasin. Riteniamo perciò più che opportuno, valutato obiettivamente quanto sopra esposto, che venga concesso stante l’assoluta straordinarietà della situazione, uno slittamento del termine sopra evidenziato, si da non penalizzare ingiustamente un territorio ed una tifoseria che nel tempo hanno sempre dimostrato attaccamento e correttezza, arrivando anche in occasione di una procedura fallimentare di anni addietro, all’acquisizione di tutti i diritti sul marchio “Triestina” ancora oggi in nostro esclusivo possesso ma concesso in comodato alla predetta Unione Sportiva Triestina Calcio”.