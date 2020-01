Il Trapani ha ufficializzato l’arrivo di Nicola Dalmonte, classe 1997. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Cesena arrivando ad esordire anche in Serie A e B. Poi il passaggio al Genoa e in seguito al Lugano. In Svizzera Dalmonte realizzerà una sola rete. Di seguito il comunicato della società granata.