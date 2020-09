Il Trapani entro le 13 di domani è pronto a passare al Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, pronta la liberatoria concessa da Alivision, di seguito la nota:

“Si rinuncia a richiedere alla Alba Minerali, ai suoi successori ed aventi causa, il corrispettivi delle cessioni di quote, indicate in 650 mila euro, e quindi la cessione del 100% del capitale sociale del Trapani calcio è stata effettuata a zero da parte di Alivision Transport“. Ed ancora: “Si rinuncia alla costituzione del pegno sui crediti[…] alla sola condizione che tali crediti vengano utilizzati al pagamento dei debiti del Trapani Calcio, iniziando da quanto dovuto per le scadenze federali del 30 settembe e del 16 ottobre, il cui termine per il saldo di emolumenti 2019/20 è il 16 novembre […] il tutto anche ai fini dello svincolo della fidejussione assicurativa depositata in originale presso la Lega di Serie B. Con riferimento a ciò la parte acquirente si obbliga, infine, alla sostituzione della fidejussione assicurativa per l’iscrizione al campionato 2020/21 entro il 31 dicembre 2020”.

In pratica Alivision sta cedendo il Trapani a zero.