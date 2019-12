«Non faccio tanti ragionamenti, ho visto la squadra giocare due volte dal vivo e le altre volte in video. Dobbiamo lavorare molto ma c’è molto equilibrio in questo campionato di Serie B. Credo ciecamente in questa squadra e vogliamo la salvezza. Questa per me sarà la quindicesima stagione in B. Molti giocatori già li conosco. Bisogna che loro credano in quello che fanno.Va cambiata la testa, non il modulo. Il modulo ce l’ho in mente ma è un errore parlarne, le cose si risolvono con i principi. Non ho problemi a giocare sia con la difesa a tre che a quattro. Questa è una squadra che può fare il calcio che piace a me, con le caratteristiche adeguate, è giovane e deve andare forte. Devono essere gli avversari a subirci, non il contrario. Io sono convinto che ce la faremo». Queste le parole rilasciate da Fabrizio Castori, nuovo tecnico del Trapani, durante la propria conferenza stampa di presentazione.