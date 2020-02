Impeto d’ira per il tecnico del Trapani Castori al termine di Salernitana-Trapani. Al minuto 91 Aya tocca Evacuo che frana a terra abbastanza facilmente. L’attaccante del Trapani chiede il rigore, l’arbitro invece lo ammonisce per simulazione. E Castori diventa una furia. La panchina tenta di placarlo, ma Castori non riesce a sbollire la rabbia accusando, come si vede chiaramente dal linguaggio del corpo, la classe arbitrale: