Trajkovski: «Chi soffre il Barbera non può giocare ad alti livelli. Cutrona…»

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” riporta un’intervista all’ex rosanero Alex Trajkovski.

Intanto, più di 25.000 persone hanno fischiato la squadra dopo il passo falso con la Salernitana. «L’ho sempre detto: i sostenitori del Palermo sono qualcosa di unico. È impossibile trovare tifosi così altrove. Puoi cercare ovunque, ma non ce la farai mai».

E se la contestazione diventasse un ostacolo mentale per l’obiettivo promozione? «Palermo ti dà motivazioni e tutto quello di cui hai bisogno per stare bene. Se cedi alle pressioni, vuol dire che non puoi giocare a calcio ad altissimi livelli. Ma non credo sia questo il caso».

In che senso? «Per me il Palermo deve andare in Serie A. Guardo tutte le partite che posso dalla Croazia e, al di là delle criticità, penso che questo possa essere l’anno giusto. Serve solo un input».

Lei rimane costantemente connesso all’universo Palermo? «Esatto, sempre e a tutto tondo. Infatti, voglio segnalare anche un giovane della Primavera: Francesco Cutrona, 18enne di Niscemi. È un portiere, alto 1 metro e 93, molto promettente. Ne sentiremo parlare».