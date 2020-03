Sono giorni terribili per tutto il mondo che deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus, ma adesso arrivano brutte notizie anche legate al calcio. Sono morti, infatti, due calciatori dopo un terribile incidente. Secondo quanto appreso dalla stampa estera avrebbero perso la vita l’attaccante Ifeanyi George e Emmanuel Ogbu, a causa di bruttissimo schianto con l’auto, la collisione è risultata fatale anche per una terza persona. Entrambi giocavano per i Rangers International, in Nigeria. Hanno anche indossato la maglia della Nazionale delle Super Eagles. Secondo la ricostruzione si sarebbero scontrati contro un camion parcheggiato sulla superstrada Benin-Agbor. George e Ogbu stavano tornano a casa dopo la sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Si piange la loro morte improvvisa. È davvero scioccante che stiamo parlando di Ifeanyi ed Emmanuel al passato”, si legge nel comunicato della squadra.

Anche la Nigeria Football Federation (NFF) ha reso omaggio su Twitter ai giocatori. “Siamo scioccati di sapere della triste morte dell’attaccante Ifeanyi George e Emmanuel Ogbu. Entrambi i giocatori sono stati coinvolti in un fatale incidente d’auto domenica scorsa. Le nostre preghiere e pensieri sono con le loro famiglie. Possano le loro anime riposare in Pace”.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) March 22, 2020