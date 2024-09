Tragedia in Paraguay: l’ex Arsenal Caballero muore durante una partita di calcetto

Arrivano tristi notizie dal Paraguay. Fabian Caballero, ex giocatore dell’Arsenal, è morto durante una partita di calcetto tra amici, ad Asuncion. Il 46enne ha accusato un malore in campo per poi accasciarsi sul rettangolo di gioco. Anche i profili social della Federazione calcistica del Paraguay hanno annunciato la scomparsa dell’attaccante: “La Federazione calcistica paraguaiana esprime profondo rammarico per la scomparsa dell’ex calciatore Fabian Caballero, che ha avuto una carriera eccezionale sia nel calcio paraguaiano che all’estero. Accompagniamo la famiglia e gli amici in questo momento difficile”.

La Asociación Paraguaya de Fútbol lamenta profundamente la partida del ex futbolista, Fabián Caballero, quien tuvo una destacada trayectoria tanto en el fútbol paraguayo como en el exterior. Acompañamos a la familia y amigos en este difícil momento. pic.twitter.com/qadNvn9gk2 — APF (@APFOficial) September 28, 2024