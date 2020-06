Tragedia nel mondo del calcio. Si è spento a 46 anni Emmanuel Serin, amministratore del Metz e figlio del presidente del club. L’annuncio della società sul proprio sito ufficiale:

“L’FC Metz – si legge – ha perso uno dei suoi amministratori e il nostro presidente ha perso un figlio. Emmanuel Serin, amministratore del SASP FC METZ e figlio di Bernard Serin, è deceduto venerdì 5 giugno all’età di 46 anni. Emmanuel Serin era il padre di due figli, Noè e Marius. Secondo i desideri della famiglia, il funerale di Emmanuel si svolgerà nell’intimità familiare, senza fiori o targhe”.

“La famiglia di Emmanuel, il nostro Presidente, sua moglie, suo figlio Nicolas e tutti i loro parenti, soffrono molto. Inviamo loro, con emozione e per conto di tutta la famiglia FC Metz, le nostre più sincere condoglianze. Dipendenti, amici, sostenitori, partner, che desiderano mostrare il loro sostegno al presidente Bernard Serin e alla sua famiglia possono scrivere un messaggio nel libro di condoglianze disponibile online. In questi momenti di infinita tristezza, l’FC Metz è unito come un uomo dietro il suo presidente e la sua famiglia”.