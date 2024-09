Tragedia a Palermo Finisce con l’auto in mare e muore annegato

Un anziano di 84 anni è morto annegato a Palermo dopo essere finito con la sua auto in mare. L’incidente è avvenuto ieri sera, 9 settembre, intorno alle 23.45, presso il molo Puntone. I vigili del fuoco, compresi i sommozzatori e il personale nautico, sono intervenuti rapidamente per un disperato tentativo di salvataggio.

L’unica persona presente nell’auto, l’anziano, è stata estratta dall’acqua, ma purtroppo non è sopravvissuta. Successivamente è stata recuperata anche la vettura. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche la guardia costiera, la guardia di finanza, la polizia di frontiera e il personale sanitario del 118.