Aveva più volte cercato la moglie al telefono, ma non aveva ricevuto risposta. Tornando a casa in via Croce Rossa l’ha trovata con una corda al collo legata in una balconata.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, non appena è scattata la segnalazione diversi agenti di polizia e la scientifica ha eseguito controlli e sopralluoghi all’interno dell’appartamento. Il corpo della giovane è stato portato presso l’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. Sarà l’esame sul corpo della professionista ad accertare le cause della morte.