Tottenham, battuta razzista a Son: Bentancour verso 7 giornate di squalifica

Il caso risale all’estate scorsa, con Bentancour che aveva poi chiesto scusa al capitano degli Spurs. Il centrocampista aveva espresso una battuta a sfondo razzista sul compagno di squadra Son-Heung-min.

“Sembrano tutti uguali”, questa la frase pronunciata dall’ex centrocampista della Juventus al compagno: con una clip sui social che ha “incastrato” il classe 1997. Adesso la frase dovrebbe costare a Bentancour almeno 7 giornate di squalifica, in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Federcalcio inglese. Son sui social aveva perdonato il compagno di squadra: “Ha commesso un errore, lo sa e si è scusato. Lolo non avrebbe mai voluto dire intenzionalmente qualcosa di offensivo. Siamo fratelli e non è cambiato nulla. L’abbiamo superato, siamo uniti e torneremo insieme per combattere per il nostro club come un tutt’uno”.