Pirateria, 29enne condannato a 3 anni e 4 mesi: vendeva dispositivi truccati

La pirateria è un fenomeno molto presente anche in Inghilterra. Infatti Jonathan Edge, 29enne di Liverpool, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi dopo l’azione penale intrapresa dalla Premier League nei suoi confronti. Edge acquistava dispositivi Firestick regolari e li riconfigurava per consentire alle persone di accedere illegalmente alle partite della massima serie inglese, nonostante avesse ricevuto degli avvisi con i quali veniva invitato a porre fine a questo tipo di attività illecita

Secondo l’accusa Edge caricava in casa i servizi non autorizzati sui prodotti Amazon per poi rivenderli, dopo essersi fatto anche pubblicità su Facebook. Avrebbe guadagnato almeno 18 mila euro tra aprile 2020 e dicembre 2023 mettendo in vendita i dispositivi a 30 sterline – offrendo sconti per acquisti all’ingrosso – i quali consentivano l’accesso ai contenuti di Sky, BT Sport e a una libreria di circa 10.000 film, per un valore di ben oltre un milione di euro.