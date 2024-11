Nuovo scandalo per l’arbitro David Coote: un video lo mostra mentre sniffa una polvere bianca

L’arbitro inglese David Coote, recentemente sospeso per insulti a Jurgen Klopp, è di nuovo sotto i riflettori. Un nuovo video, girato durante gli Europei in Germania e reso pubblico dal tabloid britannico The Sun, mostra Coote mentre sniffa una polvere bianca all’interno della stanza d’hotel pagata dalla UEFA. Il filmato di otto secondi, inizialmente circolato su WhatsApp, immortala l’arbitro con occhi sgranati mentre utilizza una banconota arrotolata per sniffare una lunga striscia di quella che appare essere cocaina.

Coote, sospeso dalla Premier League per aver insultato pesantemente Klopp definendolo un “str***o tedesco”, ora vede aggravarsi la sua posizione. Dopo il primo scandalo, il video è un ulteriore colpo alla sua reputazione, rendendo ancora più probabile un addio forzato al mondo arbitrale.

Nel filmato si nota sul tavolino una carta di credito, bustine di farmaci da prescrizione, e il libro L’anno della locusta di Terry Hayes. Secondo quanto riportato, l’arbitro avrebbe inviato il video a un amico, dopo aver già condiviso una foto in cui apparivano carte di credito accanto a strisce di polvere bianca.

Un insider anonimo ha rivelato a The Sun che Coote ha spesso commentato negativamente l’Everton e Andy Robertson, giocatore del Liverpool, e che, con amici fidati, si sarebbe vantato in passato di assumere droghe anche in occasione di partite importanti.

Con queste nuove prove, la posizione di Coote appare sempre più compromessa. Sospeso sia dalla Premier League che dalla UEFA, la sua carriera potrebbe essere ormai giunta al capolinea: secondo The Sun, l’arbitro potrebbe persino dimettersi, rinunciando a una somma stimata di un milione di sterline, pur di evitare un licenziamento ormai probabile.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Exclusive video footage shows FA and UEFA referee David Coote allegedly snorting a line of cocaine just one day after being part of the VAR team for the Euro quarterfinal between Germany and Spain. Coote’s team controversially did not intervene on the crucial… pic.twitter.com/ooQqn49OLd

— Bayern Space (@BayernSpace) November 13, 2024