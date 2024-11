Tottenham, arriva la stangata per Bentancur: 7 giornate di stop per commenti razzisti

Arriva la stangata per Rodrigo Bentancour. Il centrocampista di proprietà del Tottenham dovrà star lontano dai campi di gioco per 7 giornate. La decisione è arrivata direttamente dalla Football Association.

“Quella è la sua maglia? Potrebbe essere anche quella di suo cugino, visto che sembrano tutti uguali”, queste le parole di Bentancour nei confronti del compagno Son. Parole che non sono passate inosservate dalla FA che ha deciso di agire immediatamente per squalificare il calciatore.

Ecco il comunicato ufficiale della Premier League: “Il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur è stato squalificato per sette partite dalla Football Association (FA) e multato di £ 100.000 per una violazione della regola FA E3 in relazione a un’intervista con i media. La sospensione nazionale del 27enne inizierà sabato 23 novembre quando gli Spurs visiteranno il Manchester City, e salterà sei partite di Premier League, più i quarti di finale della Coppa EFL contro il Manchester United giovedì 19 dicembre. Una dichiarazione della FA ha affermato: “È stato affermato che il centrocampista del Tottenham Hotspur ha violato la regola FA E3.1 in quanto ha agito in modo improprio e/o ha usato parole offensive e/o insultanti e/o ha screditato la partita. È stato inoltre affermato che ciò costituisce una “violazione aggravata”, che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includeva un riferimento, espresso o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all’origine etnica”.