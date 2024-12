Torna in Serie A per un altro miracolo: M’Baye Niang firma a parametro zero | Sale sul primo aereo

L’attaccante senegalese può clamorosamente tornare in Italia a distanza di pochi mesi: affarone a titolo gratuito per il club.

M’Baye Niang è uno di quei calciatori che ha sempre dato l’idea di avere un grosso potenziale, ma che non è stato mai messo in pratica. La sua carriera infatti è stata fatta da più alti che bassi, e non è quasi mai riuscito a dare continuità. Paradossalmente possiamo dire che quella avuta lo scorso anno ad Empoli è stata tra le migliori parentesi per il senegalese.

Arrivato a gennaio dall’Adana Demirspor, l’attaccante ha contribuito parecchio, a suon di gol e grandi prestazioni, alla salvezza del club toscano, mettendo in atto un vero e proprio miracolo realizzatosi all’ultima giornata. In estate però l’ex Milan ha lasciato ancora la Serie A, passando ai marocchini del Wydad.

Ma la anche la sua esperienza africana adesso pare essere arrivata al capolinea. Infatti il giocatore è in uscita dal club, e nella sessione di mercato invernale dovrà trovarsi una nuova sistemazione. E, quasi come un film ricorrente, Niang è pronto ancora una volta a riabbracciare il nostro campionato, firmando a parametro zero con una squadra che vuole tentare un altro miracolo.

Ecco chi vuole Niang

In questa stagione, almeno fino a questo momento, ci sono stati parecchi infortuni pesanti. Anche in Serie A diversi calciatori sono costretti ad un lungo stop a causa di problemi più o meno gravi. Uno di quelli che si è fatto male recentemente è Pietro Pellegri.

L’attaccante ha patito la rottura del legamento crociato del ginocchio, andando così a chiudere prematuramente il suo campionato. Una vera e propria batosta dunque sia per lui, che nelle ultime settimane aveva fatto vedere tante cose positive, che per l’Empoli, che adesso deve trovare un sostituto. Ed è proprio il nome di Niang che sta tornando in mente alla società azzurra per rafforzare il reparto offensivo.

Pazza idea della società

Niang, che come abbiamo detto ha contribuito già alla salvezza dello scorso anno, sarebbe un colpo fondamentale per la squadra empolese, visto che conosce anche alla perfezione l’ambiente.

Staremo a vedere dunque se questa pazza idea verrà messa davvero in pratica dalla società, e il giocatore senegalese tornerà ancora una volta nel nostro campionato.