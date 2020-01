Il Torino è reduce dalla roboante sconfitta contro l’Atalanta per 0-7, i granata sono al centro delle critiche e con loro anche l’allenatore Walter Mazzarri che è a rischio esonero. Secondo quanto riporta “Il Giornale” la partita di Coppa Italia contro il Milan risulterà decisiva, in pole per sostituirlo ci sono Moreno Longo, Davide Ballardini, Cesare Prandelli e Francesco Guidolin.