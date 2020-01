“Siamo felici di aver contribuito a realizzare il sogno di tanti tifosi, essere parte di un progetto per il solo bene del nostro Palermo”. E’ questo il commento di Fabrizio Giambona, presidente dell’Associazione AmiciRosanero il cui ingresso, venerdì 24 gennaio, il Palermo ha ufficializzato come forma di rappresentanza popolare nel capitale sociale. “Abbiamo lavorato – prosegue Giambona – in silenzio, tutti uniti evitando ogni tipo di polemica nonostante tutto quello che in questi mesi abbiamo letto sui social. Oggi possiamo affermare senza tema di smentita che si è scritta una pagina storica per i 452 soci”. Ma ovviamente questo è solo il primo passo. “Ora – continuano gli AmiciRosanero – inizierà la parte più bella. Nei prossimi giorni avvieremo le procedure per l’elezione dei nostri rappresentanti secondo le previsioni dello statuto e poi insieme alla società discuteremo dei benefit e dei progetti che stiamo sviluppando. Abbiamo infatti intenzione di promuovere attività sociali e benefiche legate allo sport e con il coinvolgimento dei tifosi”.