In un’intervista rilasciata ai microfoni di “RaiNews24”, Damiano Tommasi si è soffermato sulla ripresa dei campionati e ha così commentato la possibilità di riprendere a fine maggio: «E’ più facile dire non prima del…Come hanno già deciso in altri paesi. La notizia di ieri della UEFA di provare a chiudere entro il 3 agosto ci dà un limite temporale».