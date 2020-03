Il Coronavirus avanza pericolosamente sul calcio italiano. Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “90° Minuto”, affermando: «Bisogna renderci conto che la situazione è grave e seria e che non si può giocare a calcio. Il decreto dice che non ci si può abbracciare, né frequentare come invece hanno fatto i giocatori. E un’amara constatazione ma gli insulti di cui parliamo confermano che il Paese non ha capito che deve cambiare vita. Tutti, sia il governo che gli esperti, danno questo messaggio, bisogna cambiare vita, evitare assembramenti e invece oggi in più parti di Italia in molti si saranno radunati nei locali per vedere le partite. Abbiamo già casi di positività in club professionistici, c’è un magazziniere di una squadra di Lega Pro è in terapia intensiva».