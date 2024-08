TMW: “Taranto, vicino il colpo Lores Varela dell’Avellino”

Come riportato da “TMW” il Taranto, guidato dal direttore generale Fabrizio Lucchesi, è vicino a concludere un importante colpo di mercato. Ignacio Lores Varela, esterno uruguaiano classe ’91 attualmente in forza all’Avellino, è a un passo dal diventare un nuovo rinforzo per la squadra allenata da Carmine Gautieri. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Lores Varela, che ha già lavorato con Lucchesi durante le brillanti stagioni al Pisa, potrebbe presto unirsi al Taranto per la prossima stagione.

Continue Reading