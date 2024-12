TMW: “SudTirol, traballa la panchina di Zaffaroni: possibile ritorno di Bisoli”

La situazione al SudTirol sta diventando sempre più complicata per Marco Zaffaroni soprattutto dopo la sconfitta contro la Juve Stabia. L’allenatore, subentrato a Valente, non è riuscito a invertire la rotta della squadra, collezionando la quarta sconfitta consecutiva da quando ha assunto il timone. Questo andamento negativo ha inevitabilmente messo la sua posizione in bilico, con il club che ora valuta seriamente un cambiamento.

Secondo le ultime informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza del SudTirol sta considerando l’opzione di richiamare un volto noto: Pierpaolo Bisoli. L’allenatore, precedentemente alla guida del Modena questa stagione prima di essere esonerato, conosce bene l’ambiente del SudTirol e potrebbe essere la scelta ideale per tentare di salvare una stagione che sta rapidamente scivolando verso una crisi profonda.

La decisione potrebbe arrivare in tempi brevi, soprattutto se la squadra dovesse continuare a mostrare le stesse difficoltà viste nelle ultime uscite. Per Zaffaroni, il tempo sembra scadere, mentre Bisoli potrebbe presto avere una nuova opportunità per dimostrare il suo valore in una piazza che già conosce.