TMW: “Sudtirol, c’è l’accordo con Zaffaroni per la panchina. Domani dirigerà il primo allenamento”

Il lunedì del SudTirol, il primo lunedì di novembre, è iniziato con l’esonero di mister Federico Valente, al quale è costato caro il ko con il Cesena, il settimo della stagione su dodici gare giocate; la classifica non sarebbe preoccupante, parla di dodicesimo posto in Serie B, ma semplicemente per la differenza reti. I biancorossi hanno infatti i medesimi punti – 13 per l’esattezza – della Salernitana, prima formazione (sicuramente a sorpresa) in zona playout. Ecco quindi che il club ha optato per il ribaltone, con il vice Nicolò Cherubin chiamato a gestire la seduta tecnica odierna.

Ma da domani, ecco che ci sarà il nuovo tecnico a dirigere gli allenamenti. Come infatti avevamo anticipato questa mattina, il club era in contattato con mister Marco Zaffaroni, che, sempre come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha accettato l’offerta del club: è atteso a brevissimo l’annuncio. Poi, da domani, al via appunto il nuovo corso.

L’ex Feralpisalò avrà in sostanza una settimana piena per preparare quindi la prossima sfida di campionato, che opporrà il SudTirol al Sassuolo; non un incontro facilissimo. L’appuntamento è fissato al ‘Druso’ di Bolzano per sabato 9 novembre, alle ore 15:00.