TMW: “Spezia, Sarr in stand-by per una decisione di Platek: prima vuole cedere”

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Sarr, che sembrava ad un passo dal club ligure, rimane in stand-by.

Il club ha infatti preso una decisione circa il mercato in entrata: la società vorrebbe pensare prima alla cessione degli esuberi per poi concentrarsi sui nuovi ingressi in squadra. A bloccare, dunque, la situazione, sembrano essere le mancate uscite di calciatori come il difensore tedesco Lukas Muhl e l’attaccante lituano Ramonds Krollis, quest’ultimo reduce dall’esperienza all’MFK Vyskov nella seconda serie ceca.