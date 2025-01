TMW: “Spezia, la fumata bianca è sempre più vicina: Lapadula è arrivato in città”

La trattativa per il trasferimento di Gianluca Lapadula al Cagliari è entrata nella fase conclusiva, come confermato dalle ultime notizie. Come si legge su “TuttoMercatoWeb.com l’attaccante italo-peruviano è già arrivato a La Spezia, dove inizierà presto la sua nuova avventura con la squadra guidata da mister Luca D’Angelo.

Sebbene Lapadula non abbia ancora firmato il contratto, i dettagli restanti da definire riguardano principalmente gli accordi economici tra le due società. Una volta risolti, si procederà con la firma del contratto di 18 mesi, valido fino a giugno 2026, e il trasferimento a titolo definitivo. L’attaccante del Cagliari, nelle scorse settimane era stato accostato anche al Palermo.