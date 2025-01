Mignani su Saric: «Sono stracontento che sia arrivato, non ci sono dubbi sulla sua importanza»

Il Cesena si prepara alla trasferta di Catanzaro, e tra i convocati c’è subito il nuovo acquisto Dario Saric, che ha raggiunto la Romagna e sarà a disposizione di Michele Mignani già per la prossima sfida.

Come riportato da Il Resto del Carlino, l’allenatore bianconero ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo dell’ex centrocampista del Palermo:

«Sono stracontento che sia arrivato, Saric ha grande esperienza in questo campionato. Si aggiunge a un pacchetto che già ha delle ottime alternative, ma penso che non ci siano problemi per un suo immediato inserimento. Può giocare. Il mercato chiude lunedì e fino all’ultimo può sempre succedere qualcosa, ma al momento non c’è nulla di concreto con altre squadre. Stop».

Mignani sottolinea dunque l’importanza del rinforzo a centrocampo, evidenziando la qualità e l’esperienza del bosniaco, che può diventare subito un elemento chiave per la squadra.