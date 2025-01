Il Tirreno: “Pisa a Palermo con 500 tifosi al seguito”

Questa sera al Renzo Barbera, il Pisa potrà contare sul sostegno di quasi 500 tifosi presenti nel settore ospiti. Come riportato da Il Tirreno, sono stati venduti 477 biglietti, un numero significativo considerando che si tratta di una trasferta in un giorno lavorativo e non proprio dietro l’angolo.

La trasferta è stata libera, senza necessità di tessera, con l’unica limitazione della residenza nella provincia di Pisa per poter acquistare il tagliando del settore ospiti. I biglietti sono andati a ruba, confermando l’entusiasmo e il calore del popolo nerazzurro, che anche a Palermo farà sentire il proprio sostegno alla squadra di Filippo Inzaghi.